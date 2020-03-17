İzmir iş dünyası korona virüs nedeniyle devletten vergi indirimi bekliyor
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İzmir, Güncel

İzmir iş dünyası korona virüs nedeniyle devletten vergi indirimi bekliyor

Korona Virüs dünyayı etkisine alarak can almayı sürdürürken, dünya ekonomisini ve piyasaları da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

17.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:14
İzmir iş dünyası korona virüs nedeniyle devletten vergi indirimi bekliyor

İnsan hayatının söz konusu olduğu noktada her kesim haklı olarak can güvenliğine odaklanırken, salgından pandemiye evrilen bu küresel kriz devam ettikçe ekonomiye ve piyasalara verdiği hasar da doğru orantılı artıyor. Ulaşım kısıtlamasıyla başta turizm ilk etkilenen sektör olurken, emek yoğun sektörler de bu etkiden kendilerini koruyamıyorlar.

Toplumsal hayatın durma noktasına doğru gittiği ülkemizde bir çok sektörde faaliyet dururken, evden çalışma da iş hayatında önemli bir tercih noktası oluşturuyor. Ancak ayakta kalmakta zorlanan KOBİ'lerin durumunu dile getiren İzmir iş dünyası temsilcileri, bu kuruluşların ayakta kalması için bir dizi ekonomik destek bekliyor. İstihdama katkı sunan işletmelerin buna devam edebilmesi ve hem işveren hem de çalışanların işlerini korumaları için başta vergi indirimleri ve kredi olanakları yaratılmasını beklediklerini söyleyen iş dünyası temsilcileri, bu konuda vakit kaybetmeden adım atılmasını istiyorlar.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen:

"Sosyal devlet gereği destek şart"

Korona virüs nedeniyle Türkiye başarılı bir sınav verirken, vakaların artması ile devletin ivedilikle aldığı önlemlerin bazı yan sonuçları da olduğu gerçeğini dillendirmemiz de gerekiyor. Özellikle gelişmiş ülkeler, başta ABD olmak üzere, ulusal acil eylem planı çerçevesinde milyarlarca doları kullanıma sokarak bu süreçte mağdur olan vatandaşlarına başta sağlık hizmetleri olmak üzere çeşitli desteklerde bulunuyor.

Bu önlemler çerçevesinde özellikle turizm, perakende, hizmet ve emek yoğun sektörler son derece zorlu bir sürece girdi. Kimi işletmeler devletin aldığı önlemler neticesinde kapılarını açamıyorken başta kiraları olmak üzere tüm vergilerini ödemeyi sürdürüyorlar. Kazanamıyorken bunları ödemek zorunda olmaları, bu kesimi son derece zor durumda bırakıyor. Bunun yansıması olarak çalışanları ücretsiz izne çıkarma, hatta direkt işten çıkarma vakaları çalışan kesimi de zor durumda bırakacaktır. Bu sebeple hem çalışanlar hem işverenler mağdur olmaması için işverenin kimi yükümlülüklerini sosyal devlet anlayışı gereği devletin üstlenerek çalışan kesimin istihdamını korumayı hedeflemelidir. İşsizliğin yüksek olduğu ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken yeni bir işsizlik dalgası ve ekonomik zorluk yaşamak istemiyorsak böylesi olağanüstü dönemde devletin acil olarak işletmelere başta vergi, sgk primleri ve stopajlarda olmak üzere destek paketi açıklamasını bekliyoruz.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

"Vergi borçları ertelenmeli"

Korona virüsü ile mücadele nedeniyle birçok işletme kapatılmak zorunda kaldı. Var olan işletmelerde de ne yazık ki tam kapasite çalışılmıyor. İşletmeleri kapatılan firmaların bu dönemde kira ödemeleri devam ediyor. Stopaj başta olmak üzere vergiler işliyor.Çalışanlarının SSK primleri bu süreçte yine ödenecek. Özellikle KOBİ'ler bu süreçte nakit akışlarında sıkıntı yaşayacaklar bu nedenle KDV dışında tüm vergiler bu süreçte ertelenmeli. Yine SSK prim borçları da ertelenmeli. Daha önceden gelen vergi borçları da yeniden yapılandırılmalı. KOBİ'lerin krediye daha rahat ulaşmaları sağlanmalı. Devletimiz bu konuda üreten ve çalışan kesime destek vererek bu zorlu süreci çok mağduriyet yaşamadan atlatmamız gerekiyor.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:

"Emek yoğun sektörler desteklenmeli"

Korona virüsün en çok etkilediği sektörlerin emek yoğun sektörler olmasından dolayı tekstil ve hazır giyim sektörümüz bu salgından fazlasıyla etkilendi.

Emek yoğun sektör olarak çalışanların sağlığının korunması temel hedef olurken işletmelerin gelir gider dengesini kurması, tahsilatları ve ödemelerini bir plana oturtması ve tedarik zinciri ve satışlarındaki sıkıntıları bertaraf etme adına kurumsal önlemler alarak etkili bir stok yönetimini hayata geçirmesi gerekmektedir. Böylesi küresel kriz dönemlerinde firmaların mevcudu korumak üzerine çalışması, bu dönemi en az hasarla atlatarak, başta insan sağlığını düşünerek ancak kriz sonrasını da planlayarak, bu dönemi geçirmesi önem arz ediyor.

Ancak devletin de bu süreçte bu şekilde mağdur olan işletmelere ve sektörlere destek olması son derece elzem oluyor. Bu konuda gelişmelere karşı aklı selim ve itidalli yaklaşarak çalışanlarını ve işletmelerini korumak sanayicimizin temel yaklaşımı olurken bu süreçte devletin vergi ertelemeleri, uygun faizli özel krediler ve var olan kredi borçlarının dondurulması gibi bir dizi ekonomik önlem ile bu sektörleri desteklemelidir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar, eğlence mekanları ve vatandaşlara doğrudan mal ve hizmet satarak ekonomik varlığını sürdüren KOBİ'ler için bu destekler bu dönemde son derece değerli ve faydalı olacaktır. Bu konuda devletten adım bekliyoruz.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurul Başkanı Melih Sebastien Durmuş:

"Devletimizden önlem bekliyoruz"

Dünya genelinde pandemi olan Korona virüsün ülkemize gelmesinin diğer ülkelere göre görece geç olması bir çok anlamda bize avantaj sağladığı bir gerçek. Bu süreçte devletimiz olası tedbirleri ve alınacak önlemleri planladığını ve önlem almakta geciken Avrupa ülkelerinin aksine hızlıca bunları uyguladığını da görüyoruz. Bu süreçte doğru adımları atarken, bu önlemlerin insanların ekonomik yaşamına etkilerini de gözardı etmememiz gerekiyor. Evden çalışma imkanı olan sektörler bunu hayata geçirirken, esnaf, mağazacılık ve başta turizm olmak üzere hizmet sektörü için farklı destek paketleri de açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü sosyal hayatın bitmesi ile gelir kaybına uğrayan bu alandaki işverenler ilk önlem olarak çalışanlarını ücretsiz izne göndermeye başladı. Bu süreci herkesin sağlıkla atlatabilmesi için çalışanların işlerinden olmaması adına işletmelere bu yönde destekler verilmeli. Çalışanların SGK primleri başta olmak üzere çekilmiş kredilerin ödemesinin ötelenmesine kadar bir dizi ekonomik destek, hem çalışanlara hem de işletme sahiplerine can suyu olacaktır. Toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inandığım bu dönemde devletin bu zor dönemde iş dünyasına ekonomik anlamda da destek olmasını umuyor ve bekliyoruz.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak:

"Kredi borçlarına esneklik getirilmeli"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ekonomilerde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntılardan Türkiye ekonomisi de etkileniyor. Özellikle sanayi üretimlerinde sıkıntılar oluştu. Bu sürecin belirli bir dönem daha süreci görülüyor.Bu süreçte alınan tedbirler ile birçok işletme kapatıldı. İşletmelerin birçoğunda kapasiteler düşürüldü. Bu işletmeler bu süreçte gelir kaybına uğrayacak yada hiç gelirelde edemeyecek. Ama kira, vergi, kredi, elektrik, SGK ödemeleri devam edecek. Çalışanlarına ödeme yapmaları gerekiyor. Bu nedenle Vergi, SGK primi gibi devlete olan ödemeler ertelenmeli. Bankalara olan kredi borçlarına esneklik getirilmeli. KOBİ'lere kredi ve finans desteği verilmeli. Kira ödemeleri tedbirler süresi boyunca dondurulmalı.

Kaynak: Bültenler

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