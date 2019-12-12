İzmir İş Dünyası derneği İZİD İzmir'de 3000 Çam fidanı dağıttı

12.12.2019 08:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:34

Sungur yaptığı açıklamada " Bizlere desteklerinden dolayı Manisalılar derneğibaşkanı Halit Oran'a ve Orman İşletmesine müteşekkiriz.

Orman işletmesinden alınan 3000 çam fidanını halkımıza dağıttık. 15 aralık da tekrar fidan dağıtacağız. Alınan fidanlar hemen toprağa dikildi.

Doğanın bize cömertçe verdiği hediyeleri düşünürsek bizim de ona karşılığını vermemiz gerekir. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir.Yaşamımızın devam etmesi için gerekli olan oksijeni gelecek nesillerimizede sağlamak zorundayız.Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir.

Yapılan araştırmalara göre yetişkin bir çam ağacı, 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti 1 saatte oksijene dönüştürür. 1 hektar çam ormanı yılda 30 ton oksijen üretir." dedi

Kaynak: Bültenler