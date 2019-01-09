İzmir İş Dünyası Başkan Adaylarını Dinleyecek

İzmir'de iş dünyası meslek örgütlerinin başkanlarının oluşturduğu Başkanlar Kurulu, yerel seçim öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarıyla bir araya gelme kararı aldı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, sekretaryasını Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) gerçekleştirdiği İzmir Başkanlar Kurulu'nun yeni yılın ilk toplantısını Konak ilçesinde bir otelde gerçekleştirdi.

Kurul, şubatta yapılacak olan başkanlar kurulu toplantısına AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin davet edilmesi kararını aldı.

Mart ayında da CHP adayının davet edilmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, yerel seçimler nedeniyle İzmir adaylarının projelerini dinlemek, İzmir'e dair konularda öneri sunmak adına adaylarla temas edilmesi fikrinin tartışıldığını dile getirdi.

Bu yılın son derece önemli bir yıl olduğuna değinen Susam, "Kısa dönemli ekonomik kararların yanında uzun dönemli planlamaların olduğu, yapısal reformların öne çıktığı bir yıl olması yönünde bir beklentimiz var. İvedilikle alınması gereken bu kararların hukuk devleti, öngörülebilirlik, istihdam anlamında ülkemizi ileriye taşıyacak bir kararlar dizisi olması ortak dileğimiz ve beklentimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA