: İzmir inşaatın 10'uncu katından düşüp öldü

17.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:01

İnşaatın 10'uncu katından düşüp öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki Caner Mızrak, dengesini kaybedip yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki bir yurt inşaatında meydana geldi. Elektrik işçisi Caner Mızrak, inşaatın 10'uncu katında çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Beton zemine düşen Mızrak'ı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mızrak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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