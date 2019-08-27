İzmir'in yüzü bu hafta futbolda gülmedi

27.08.2019 12:45

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de boy gösteren 4 İzmir ekibi, geride kalan haftada oynadıkları karşılaşmalarda galibiyete uzanamadı.



Süper Lig ve TFF 1. Lig'de iki hafta geride kalırken, İzmir takımları sezona beklentilerin altında başladı. İlk haftada Ekol Göz Menemenspor galip gelmiş; Göztepe, Altay ve Altınordu ise sahadan puansız ayrılmıştı. Liglerde ikinci hafta sona ererken, İzmir ekipleri adeta ilk haftayı arattı. Süper Lig'de boy gösteren Göztepe ile TFF 1. Lig temsilcileri Altay, Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor haftayı galibiyetle kapatamadı. İzmir ekiplerinin çıktığı 4 maçta sadece Altay 1 puan almayı başardı.



Altınordu ve Göztepe puansız



İlk hafta karşılaşmalarında rakiplerine mağlup olan Göztepe ile Altınordu, 2. haftada da beklediklerini bulamadı. Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Göztepe, 2 haftanın sonunda hanesine puan yazdırmayı başaramadı. Antalyaspor ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, ligde gol atamayan tek takım olarak dikkat çekti. TFF 1. Lig'in ilk haftasında Hatayspor'a 1-0 kaybeden Altınordu ise İzmir'de çıktığı ilk maçta Karagümrük'e de 2-1'lik skorla boyun eğdi. Kırmızı-lacivertliler bu skorla tıpkı hemşehrisi Göztepe gibi yeni sezona 2'de 0 yaparak başladı.



Menemen dağıldı



Tarihinde bu sezon ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden ve ligdeki ilk müsabakasında Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Ekol Göz Menemenspor, bu hafta ise yenilgiyle tanıştı. Ligin ilk haftasında Altınordu'yu deviren Hatayspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, 29. dakikada Murat'ın oyundan atılmasının ardından rakibine teslim oldu ve maçı 4-0 kaybetti.



Altay puanla tanıştı



TFF 1. Lig'de oynadığı ilk mücadelede Ümraniyespor'a 3-1'lik skorla kaybeden Altay, ikinci haftada ilk puanını aldı. Deplasmanda İstanbulspor ile oynayan siyah-beyazlılar, sahadan 2-2'lik skorla ayrılarak İzmir'e 1 puanla döndü.



Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, sahasında Yukatel Denizlispor'u, TFF 1. Lig'de de Altay, yine evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. Altınordu dış sahada Akhisarspor ile puan mücadelesi verecekken, Ekol Göz Menemenspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA