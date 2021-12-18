İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü - Haberler
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İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

İZMİR - İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava sıcaklıklarının düşüşü ve yurdun birçok bölümünde kar yağışının etkili olmasının beklendiği açıklamanın ardından, İzmir'in bazı ilçelerine mevsimin ilk karı düştü. Özellikle ilçelerin yüksek yerlerinde yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.

Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi'nde bulunan rüzgar güllerinin olduğu yer, Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi ve Kiraz Ovacık Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, her yeri bembeyaz yaparken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

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