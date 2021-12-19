İzmir'in yüksek kesimlerinde karla mücadele ediliyor - Haberler
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İzmir'in yüksek kesimlerinde karla mücadele ediliyor

İzmir'in yüksek kesimlerinde karla mücadele ediliyor
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerce çalışma yürütülüyor.

İZMİR (AA) - İzmir'in yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşamdan itibaren Karabağlar, Kemalpaşa, Bayraklı, Kiraz ile Tire ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma yapıyor.

Ekipler, yolda kalan vatandaşlara da destek veriyor.

Ödemiş ilçesinde kentin kış turizmi merkezlerinden Bozdağ'ın yanı sıra Gölcük, Çobanlar ve Artıcak mahallelerinde dün başlayan kar yağışı ektisini sürdürüyor.

Çalışmalara Ödemiş Belediyesi ekipleri de katılıyor.

Ödemiş'e bağlı Artıcak Mahallesi'nde muhtar Nihat Bardakçı, yapılan çalışmalar sayesinde kardan dolayı kapanan yolun bulunmadığını belirtti.

İzmir'in yüksek kesimlerinde karla mücadele ediliyor

İzmir'in yüksek kesimlerinde karla mücadele ediliyor

İzmir'in yüksek kesimlerinde karla mücadele ediliyor

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AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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