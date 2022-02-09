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İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı, Akın Küçükkurt - Güncel
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İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin birçok ilçesindeki rakımı yüksek bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İZMİR - İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin birçok ilçesindeki rakımı yüksek bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Sabuncubeli Geçidi'nde de iş makineleriyle yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kentte yağan kar, bazı bölgeleri beyaza bürürken, özellikle Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururdu. Menderes ilçesi Efemçukuru, Karşıyaka Yamanlar Dağı ve Bayındır ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Öte yandan, İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayan 580 rakımlı Sabuncubeli Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - Güncel

İzmir, kar, Güncel, Haber

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