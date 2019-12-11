İzmir'in yeşil eylem planına da maddi destek

11.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:46

İzmir, Yeşil Şehirler Eylem Planı'nı (Green Cities Action Plan-GCAP) hazırlamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) desteğini alıyor. İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı bilgilendirme toplantısında bugün konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "EBRD Yeşil Şehirler Eylem Planı hazırlanması için İzmir'e 300 bin avroluk bir hibe sağladı. Gururla söylemeliyim ki bu destek; Türkiye'de ilk defa İzmir için sağlandı" dedi.

Yeşil Şehirler Eylem Planı'nın katılımcı ve şeffaf bir anlayışla, İzmir'in ilgili tüm paydaşlarını sürece dahil ederek hazırladıklarını vurgulayan Soyer, "Belediyemizden teknik bir komite, Valilik'e bağlı ilgili müdürlük temsilcileri, üniversiteler, mimar, mühendis ve şehir plancıları odaları ile çeşitli sivil toplum kuruluşları bu sürecin bir parçası. Tüm paydaşlarımız, eylem planı çalışmalarımıza katkı sunuyor" diye konuştu.

İzmir, Türkiye'den programa katılan ilk belediye

Toplantıda konuşan EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç ise Yeşil Şehirler Eylem Programı'nın amacının şehirler ve sakinleri için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek olduğunu söyledi. Kılıç, program için EBRD'nin faaliyet gösterdiği 38 ülkeden 35 belediye seçildiğini ve İzmir'in bu programa Türkiye'den katılan ilk belediye olduğunu da sözlerine ekledi. İzmir'in en yakın çalıştıkları belediyelerden biri olduğunu dile getiren Kılıç, bu sabah Buca Metrosu için Büyükşehir Belediyesi'yle imzaladıkları 80 milyon avro değerindeki finansman yetkilendirme sözleşmesini de hatırlattı.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlıkları da başladı

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'yle seragazı emisyonunu 2020 yılına kadar yüzde 20 oranında azaltma taahhüdünü 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltma olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" hazırlamak için de çalışmalara başladı.

Birbirini destekler nitelikteki iki eylem planıyla ilgili tüm çalışmalar birlikte yürütülecek ve iki eylem planı da 2020 yılında tamamlanacak. Böylece İzmir'in iklim ve diğer çevre konularıyla ilgili 2030 yılına kadar yol haritası hazır olacak. "Yeşil Şehir Eylem Planı", çevre sorunlarına sistematik bir şekilde önceliklendirirken, "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" da enerji, iklim krizi ve seragazı emisyonunu azaltmaya yönelik eylemleri içerecek.

Kaynak: Bültenler