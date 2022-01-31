İzmir'in yeni Vestel Ekspres'i Çankaya Konak'ta açıldı

Vestel'in, dijital alışveriş deneyimini mağazalarına taşıyan ve hızla Türkiye'nin dört bir yanına yayılan konsepti Vestel Ekspres, İzmir'de 9'uncu mağazasını açtı.

Türkiye'nin öncü teknoloji markalarından Vestel'in, online satın alma deneyimini fiziksel perakende ile buluşturduğu Vestel Ekspres mağazaları artmaya devam ediyor. Özellikle işlek caddelerde ve AVM'lerde küçük metrekareli olarak tasarlanan Vestel Ekspres'lerde dijital teşhir uygulaması mevcut. Konak, Buca, Bayraklı, Karşıyaka, Alaçatı, Dikili, Foça gibi İzmir'in farklı ilçelerinde hizmet veren Ekspres mağazalarının sayısı yeni açılan Çankaya Konak mağazası ile İzmir'de 9'a ulaştı. Böylece tüm Türkiye genelindeki Ekspres mağazaların sayısı 74'e çıktı.

Verilen bilgiye göre, satışların büyük kısmının dijital ekrandan yapıldığı Ekspres'ler online alışveriş kolaylığını mağazalara taşıyor. Buzdolabı, Çamaşır&Bulaşık Makinesi, Klima, Ankastre ürünlerin yanı sıra Küçük Ev Aletleri, Kişisel Bakım gibi kategorilerde teşhir ürünlerinin yanı sıra dijital ekranlardan da tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşmak mümkün. Yeni nesil alışveriş deneyimi sunan bu konsept, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanırken, aynı gün teslimat seçeneğiyle ihtiyaçların hızla giderilmesini sağlıyor.

İzmir'deki 9'uncu mağazanın 50 metrekarelik alanda Fevzipaşa Bulvarı'nda yer aldığı belirtildi. - İZMİR