İzmir'in yeni valisi Köşger göreve başladı
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İzmir'in yeni valisi Köşger göreve başladı

İzmir'in yeni valisi Köşger göreve başladı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir'e çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz" Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, Aydın'a veda ettikten hemen sonra İzmir'e gelerek yeni görevine başladı.

18.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:18

İzmir'in yeni valisi Köşger göreve başladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir'e çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz"

İZMİR - Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, Aydın'a veda ettikten hemen sonra İzmir'e gelerek yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, görevine başladı. İzmir Valiliği önünde düzenlenen törenle karşılanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, polis merasim mangasını selamladı. Daha sonra kentte görev yapan bürokratlar ve protokol üyeleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde selamlaşan Vali Köşger, Valilik makamına geçti.

Valilik makamında vali yardımcıları ile kısa bir toplantı gerçekleştiren İzmir Valisi Köşger, mesleğinin ilk yıllarında da İzmir'in Beydağ ilçesinde görev yaptığını hatırlatarak İzmir'e yabancı olmadığını söyledi. Kendisinden önce İzmir'de görev yapan tüm valilere teşekkür eden Köşger, "Egenin incisi, Türkiye'nin batıya açılan kapısı İzmir'e çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz. İzmir'i bulduğumuz noktadan daha güzel noktalara taşımak niyetiyle görevimize başladık" diye konuştu.

İzmir'in yeni valisi Köşger göreve başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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