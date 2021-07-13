İzmir'in yeni gözdesi; "Görece"

Pandemi ve deprem nedeniyle değişen konut tercihinde gayrimenkul yatırımcıların yeni adresi İzmir'in güney kapısı Görece olurken, her yere yakın olmasıyla dikkat çeken Görece için İzmir Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı.

Pandemi ve deprem nedeniyle değişen konut tercihinde gayrimenkul yatırımcıların yeni adresi İzmir'in güney kapısı Görece olurken, her yere yakın olmasıyla dikkat çeken Görece için İzmir Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı. İnciraltı Kent Ormanı gibi alanların bir benzerinin Görece'de yapılacağı ifade edildi.

Gayrimenkul yatırımcıların yeni adresi Görece oldu. Görece için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Kent Ormanı gibi bölgelerde proje başlatıyor. 50 bin metrekareyi bulan Görece Doğal Yaşam ve Alanında; spor tesisi binası, yüzme havuzu, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, bisiklet-yürüyüş yolları ile açık sergi alanları yer alacak. Dev yaşam alanı bölgenin çehresini baştan aşağıya değiştirecek.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen projeyle ilgili olarak, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Şube Müdürlüğü tarafından bölgede son incelemeler yapıldı. İki etap halinde hayata geçecek projeyle Görece, yaşam alanları arasında en yenisi olacak.

"İnsanlar doğayla bir arada olacakları, nefes alacakları yerler arıyor"

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, deprem ve korona virüsü salgınının ardından düşük katlı, yoğunluğu az olan konutlara yönelik talebin artığına dikkat çekti.

İnsanların doğa içinde yaşama yöneldiğini söyleyen Güleroğlu, Görece'nin Tahtalı Barajı koruma havzasında olması, çok katlı yapılaşmaya izin verilmemesi ve temiz havası nedeniyle tercih edilen yerler arasında yer aldığını belirtti. Güleroğlu "İnsanlar doğal olarak artık ufak evler istemiyor. Doğayla bir arada olacakları, nefes alacakları yerler arıyor. Görece şu an İzmir için düşük yoğunluklu yapılaşması nedeniyle bu avantajları sunuyor" diye konuştu.

Öte yandan otoyol ve çevre yolu bağlantıları nedeniyle şehir merkezine, denize, okul, hastane ve alışveriş merkezlerine yakınlığı Görece'ye olan ilginin nedenleri arasında yer aldı. Ayrıca Görece'de 90 bin metrekarelik alanda kafe-restoran, pastane, açık spor alanları, golf alanları, eğlence lunapark gibi işletmeleri kapsayan günübirlik tesislerin kurulması için imar planı çalışmaları da sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı