İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
02.01.2021 05:35 | Son Güncelleme: 02.01.2021 05:38
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş