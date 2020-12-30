İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.40'da merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,18 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 51 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş