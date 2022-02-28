İzmir'in üç ilçesindeki 26 mahallede 24 saatlik su kesintisi - Haberler

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İzmir'in üç ilçesindeki 26 mahallede 24 saatlik su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İzmir'in üç ilçesindeki 26 mahallede 24 saatlik su kesintisi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim işlemi sebebiyle üç ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim işlemi sebebiyle üç ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yapılacak vana değişime sebebiyle üç ilçede 26 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İZSU'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bayrakla ilçesinden Cengizhan, Çiçek, Alpaslan, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baskı, Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala mahalleleri; Çiğli ilçesinden Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Evka-6, Güzeltepe, Şirintepe, Maltepe Köyiçi, Yakakent mahalleleri; Karşıyaka ilçesinden Örenkköy, Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal mahallelerinde 01.03.2022 tarihi saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 02.03.2022 saat 10.00'a kadar sürecek." - İZMİR

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karşıyaka, İzmir, su, Yerel, Haberler

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