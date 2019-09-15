15.09.2019 10:25

İzmir'in tarihsel gelişimini görsel şovla anlatıyorlar

İZmir'in Konak-Kemeraltı-Basmane bölgesindeki tarihi alanları, kültürel değerleri daha iyi anlatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tarih Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında kentin tarihi bölgeleri bir maket üzerinde canlandırıldı. İzmir'in tarihsel gelişimini görmek isteyenler, zamanda yolculuğa çıktıkları merkezde, görsel şovlarla kültürel değerleri tanıyor, kentin geçmişi hakkında önemli bilgilere sahip oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli kültürel ve tarihi değerlerinin başında gelen Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini kapsayan, İzmir Tarih Projesi'ni hayata geçirdi. Projede, 252 hektarlık alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması hedef alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Konak'taki Atatürk Meydanı'nda Bilgi Noktası kuruldu. Bilgi Noktası'nda tarihi bölgeyi anlatan bir maket bulunuyor. Vatandaşlara, İzmir'in tarihsel gelişimi ile ilgili tüm detaylar, ekileyici görsel şovlarla anlatılıyor. İzmir Tarih Standı görevlisi Zafer Özdoğru, projenin Kemeraltı-Konak-Basmane bölgesindeki tarihi dokuyu korumak için başlatıldığını söyledi. Maketin üzerinde videomatik denilen teknikle maketin renklendirdiğini ve hoş bir sunum yapıldığını kaydeden Özdoğru, Buradaki amaç İzmir'e veya İzmirlilere İzmir'i anlatmak. İzmir Millattan Önce 6 bin 500 yılından beri yaşayan bir şehir. İnsanların yaşadıkları yere sahip çıkmaları için nasıl bir değere sahip olduklarını anlaması lazım dedi.

'İZMİR TARİHİNİ KISA SÜREDE BURADAN ÖĞRENİYOR'

Oluşturulan görselin 1500 ölçeğinde bir maket olduğunu belirten Zafer Özdoğru, Bu maket Konak-Kemeraltı-Basmane'yi kapsıyor. Parçaları yaklaşık bir yılda hazırlandı. Birleştirmeleri ise 6 ay sürdü. Binanın yapımı da 8 ay aldı. Oldukça emek verildi. Sunum için de 4 tarihçi çalıştı. Titiz bir çalışma yapıldı. Bu maket tarihi bölgeleri gösteriyor. İzmir tarihinin nasıl şekillendiği anlatılıyor. İzmirliler bile tarihini tam bilmiyorlar. Herkes İzmir'in tarihini kısa sürede burada öğrenebilir dedi.

Bilgisi Noktası, her sabah saat 10.00'da açılıyor. Gün içerisinde 16 gösterim yapılıyor. İçeriye 15 kişi girebiliyor. 18.30'da son gösterim yapılıyor.

Kaynak: DHA