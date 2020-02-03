: İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Gençlik Partisi

03.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:48

Yüzyıllar boyunca sadece İzmir'in değil, dünyanın da sayılı alışveriş merkezlerinden olan Kemeraltı'nın ticari hayatını canlandırmak için harekete geçildi. Gençlerin ilgisini arttırmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemeraltı Esnaf Derneği, sokak partisi düzenledi

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