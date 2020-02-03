İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Gençlik Partisi
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İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Gençlik Partisi

Yüzyıllar boyunca sadece İzmir'in değil, dünyanın da sayılı alışveriş merkezlerinden olan Kemeraltı'nın ticari hayatını canlandırmak için harekete geçildi.

03.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:48

Yüzyıllar boyunca sadece 'in değil, dünyanın da sayılı alışveriş merkezlerinden olan 'nın ticari hayatını canlandırmak için harekete geçildi. Gençlerin ilgisini arttırmak isteyen ile Kemeraltı Esnaf Derneği, sokak partisi düzenledi



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: İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Gençlik Partisi
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