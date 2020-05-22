İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor
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İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor

Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan mimarileri ve ihtişamlarıyla dikkati çeken İzmir'deki camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları cemaatle yeniden buluşmak için gün sayıyor.

İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor
22.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:42

Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan mimarileri ve ihtişamlarıyla dikkati çeken İzmir'deki camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları cemaatle yeniden buluşmak için gün sayıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, şehirdeki 2 bine yakın cami, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan salgın nedeniyle bu ramazanı mahzun geçirdi.

Tarihi yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, Müslümanların Anadolu'da hakimiyeti sağlamasıyla şehir hayatına ait birçok esere sahip oldu.

Beylikler, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde yapılan ve sayısı 2 bini bulan camiler, dönemlerine ait izleri taşıyor. Bugüne kadar gelebilen asırlık ibadethaneler, restorasyon çalışmaları sayesinde eski ihtişamlarıyla varlığını koruyor.

İzmir'in en büyük ve en görkemli yapılarından, 1597-1598 yıllarında inşa edilen Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Hisar Camisi, Konak Meydanı'nda çinileri ve sekizgen planıyla dikkati çeken 1754 yapımı Yalı (Konak) Camisi, 1636'da yaptırılan Şadırvanaltı Camisi gibi bazı tarihi camiler, 29 Mayıs günü cuma namazında cemaatle buluşmaya hazırlanıyor.

Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar çerçevesinde hazırlıkların yürütüldüğü ibadethaneler, yeni düzenlemeler çerçevesinde cemaati karşılayacak.

Protokol üyelerinin katılımıyla 29 Mayıs'ta Bilal Saygılı Camisi'nde cuma namazı eda edilecek.

"Gerekli şartları yerine getiren camileri ibadete açmış olacağız"

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlar olarak çok mahzun bir ramazan geçirdikleri için hüzünlü olduklarını söyledi.

Camilerin cemaatle namaz kılmaya açılacağı için heyecanlı olduklarını belirten Balkan, "Hayatımız boyunca hiç olmadığı kadar sakin bin ramazan geçirdik. Ramazan, coşkusuyla öne çıkan bir ay. O coşkuyu yaşayamamanın üzüntüsü içindeyiz ama Allah'a şükür, her karanlığın sonunda olduğu gibi bunda da inşallah iyi günler bizi bekliyor diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balkan, salgın nedeniyle camilere girişte bazı kuralların uygulanacağını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığının da belirlenecek kurallara ilişkin çalışma yürüttüğünü ifade eden Balkan, şöyle konuştu:

"Çalışmalar bittiğinde bir genelgeyle gerekli şartları taşıyan camileri ibadete açmış olacağız. Kentte çok sayıda cami var ama bu süreçte 900 civarında camiyi ibadete açarız diye öngörüyoruz ama kriterleri görmemiz gerekiyor. Genel anlamda camilerde alınan tedbirler uygulanacak. Mesela, maskesiz içeri girilmemesi, sosyal mesafe kuralına uyulması ve camilerimizde şu anda da var ama muhtemelen o dönemde daha yoğun bir şekilde dezenfeksiyon işlemine ağırlık vereceğiz."

Hisar Camisi İmam Hatibi Selim Menteşeli de camilerde cemaatten mahrum kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, yeniden vatandaşlarla buluşacakları için mutlu olduklarını söyledi.

İzmirli Yavuz Sümbül de camide cemaatle namaz kılmayı özlediğini ifade ederek, 29 Mayıs Cuma gününü sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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