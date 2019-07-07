İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın, ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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