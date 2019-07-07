İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın, ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği bildirildi.

Kaynak: İHA