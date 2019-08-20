İzmir'in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço

20.08.2019 12:05

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangınının söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken helikopterden çekilen yanan ağaçların görüntüsü yürekleri burktu. Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını başlamıştı. Seferihisar ve Menderes ilçesine sıçrayan yangın, aradan 3 gün geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı.

ACI BİLANÇO: 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ, BİNLERCE AĞAÇ YANDI

20 helikopter ve 200 arazözle yangını kontrol altına almak için aralıksız olarak çalışmaya sürerken 500 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının acı bilançosu havadan görüntülendi. Helikopterle çekilen görüntüler, adeta yürekleri sızlattı. Binlerce ağacın zarar gördüğü yangından geriye üzücü görüntüler kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını helikopterle havadan denetledi. Yetkililer tarafından çalışmaların iyiye doğru gittiği belirtildi.

PAKDEMİRLİ: YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR

Yer ekiplerinin termal kameraların çektiği görüntüleri ve GPS koordinatlarını işlediğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Onları da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Geceyi biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibarıyla, kuzeybatı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabii alttan alta mutlaka kökten yanmalar var ama önemli bir kısmının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Güneydoğudan başlamak üzere kuzeydoğuya kadar da uzun bir hat, uzun bir çizgi içinde yer yer devam eden, yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını görüyoruz. Bu taraf bizim için hassas. Çünkü yerleşim yerlerine yakın alanlar burada. Birçok mahallemiz, köyümüz burada ama buranın etrafı da hem dozerlerle hem iş makineleriyle çevrilmiş durumda. Buradan ileriye gündüz saatlerinden şu ana kadar geçit verilmemiş durumda."

Pakdemirli, şu an itibarıyla yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada ise ülke genelinde pazar günü 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangının çıktığını söylemişti.

VATANDAŞ TEPKİLİ: YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI NEDEN KULLANILMIYOR

Kaynak: İHA