İzmir'in ormanları kadınlara emanet

İZMİR (İHA) - İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde görevli kadın çalışanlar, zorlu arazi şartlarında görevlerini eksiksiz yerine getiriyor. Ormanların milli bir servet olduğunu söyleyen orman muhafaza memuru Bukethan Kanık, "Ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması sadece orman teşkilatı çalışanlarının değil tüm yurttaşların vazifesidir" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde 2 yıldır görev yapan orman muhafaza memuru Bukethan Kanık, görevini severek yerine getiriyor. Baba mesleğini devam ettiren ve aynı zamanda ablası da orman mühendisi olan Kanık, ikinci üniversite olarak orman mühendisliği bölümünü bitirdi. Torbalı ilçesi ormanlarında erkek meslektaşları gibi korkusuzca devriye atan ve araçların giremediği yerlerde kilometrelerce yürümekten de geri durmayan Kanık'ın bir sonraki hedefi ise orman mühendisi olmak. Ormanların milli bir servet olduğunu söyleyen Kanık, "Ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması sadece orman teşkilatı çalışanlarının değil tüm yurttaşların vazifesidir" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğünde danışman mühendis olarak görev yapan orman mühendisleri Fazilet Elgün ile Fadime Altıntaş da her gün birlikte araziye çıkıp ormanlardaki odun dışı orman ürünlerinin envanterlerini çıkarıyorlar. 2017 yılından bu yana İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde danışman mühendis olarak görev yapan Fazilet Elgün, zorlu arazi şartlarında görevini yerine getirirken, motivasyonundan bir şey kaybetmiyor. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Elgün, küresel ısınmanın panzehiri olan ormanların öneminin her geçen gün arttığını ve farkındalığın oluştuğuna inanıyor.

2020 yılından bu yana İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde danışman mühendis olarak görev alan evli ve bir çocuk annesi Fadime Altıntaş ise hem bir orman mühendisi hem de bir anne olarak çocuğuna yeşil bir vatan bırakmak için çalışıyor. Bu düşünce ve azimle çalışma motivasyonunun her geçen gün daha da arttığını belirten Altıntaş, ormanların atalarından miras değil gelecek kuşakların emaneti olduğuna dikkat çekti. - İZMİR