İzmir'in ödüllü konutları berlin'de sergilendi

10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:25

Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Balıkesir Şubesi, İstanbul Şubesi, İzmir Şubesi ve Berlin Mimarlar Odası işbirliği ile düzenlenen sergi Berlin'de açıldı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren, Berlin Mimarlar Odası Başkanı Christina Edmaier ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Almanya ve Türkiye arasındaki dostluk bağının çok uzun yıllar önce kurulduğunu ifade ederek, mimarlık kültürünün paylaşılması için bir çok etkinliğe imza atacaklarını duyurdular.

ATATÜRK'E MÜTEŞŞEKKİRİZ

Berlin Mimarlar Odası Başkanı Christina Edmaier konuşmasında, "Hitler döneminde Alman bilim insanlarına kapılarını açtığı için bugün hala Mustafa Kemal Atatürk'e müteşekkiriz" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan iseCumhuriyetin ilk yıllarında Ankara'nın, Almanca konuşan mimarlar ve plancılar tarafından şekillendiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cumhuriyetin Başkenti'nin imarında 1924-1944 yılları arasında Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre'den gelen 40 mimar ve şehir plancısı görev almıştı. Clemens Holzmeister, Bruno Taut, Ernest Egli, Thedor Jost, Herman Jansen, Paul Bonatz, Werner Issel, Robert Öerly, Anton Hanak gibi isimler ülkemizde bir çok eser ve iki ülkenin kültürünü gelecek kuşaklara bırakacak izler bıraktılar."

İZMİR'DEN 4 KONUT BİR SERGİ

Etkinlikte ayrıcaPaul Bonatz tarafından 1944 yılında tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi örnek gösterilerek, 'iki ülke mimarları birlikte neler yapabilir' konulu panel gerçekleştirildi. Sergide, İzmir'den 4 konut ile İzmir Mimarlık Sergisi ve ödülleri de yer aldı. İzmir'den sergilenen konutlar T-Evi (Mimar Onur Teke), Barbaros Evi (Mimar Onurcan Çakır), Teoman Baygan Evi (Mimar Joys Alegra Israel),Narlıdere Evi (Mimar Özer Kılıç) sergide ilgi çekti.

Kaynak: Bültenler