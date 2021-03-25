İzmir'in Ödemiş ilçesinde ender görülen kar, bölgedekilere keyifli anlar yaşattı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, Gölcük ve Birgi mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, Gölcük ve Birgi mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Ödemiş'in yüksek rakımlı bölgelerine dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan Birgi Mahallesi'nde güzel görüntüler oluştu. Kar keyfi yaşamak isteyen İzmirliler, tarihi evlerin bulunduğu mahalleye geldi. Kar keyfi yaşayan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kar, Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde de etkisini gösterdi.

Birgi Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Günaydın, AA muhabirine, bölgede bu mevsim kar yağışının ender görüldüğünü dile getirdi.

Birgi'nin karla güzel görüntüler oluşturduğunu kaydeden Günaydın, "Herkesi böyle bir heyecanı yaşamaları için tarihi Birgi'ye bekliyoruz." dedi.

Birgi'ye arkadaşlarıyla kar keyfini yaşamak için geldiklerini ifade eden Simay İlhan ise "Burada ilk defa bu kadar büyük çapta kar yağışı olduğunu duyunca hemen geldik. Arkadaşlarla birlikte kar topu oynadık. Ayrıca karla birlikte eşsiz kartpostallık manzaralar var." diye konuştu.

Seray Akgün de arkadaşlarıyla kar topu oynadıklarını ifade ederek, çok eğlendiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp