İzmir'in Ödemiş ilçesinde ender görülen kar, bölgedekilere keyifli anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ender görülen kar, bölgedekilere keyifli anlar yaşattı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ender görülen kar, bölgedekilere keyifli anlar yaşattı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, Gölcük ve Birgi mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış
Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, Gölcük ve Birgi mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Ödemiş'in yüksek rakımlı bölgelerine dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan Birgi Mahallesi'nde güzel görüntüler oluştu. Kar keyfi yaşamak isteyen İzmirliler, tarihi evlerin bulunduğu mahalleye geldi. Kar keyfi yaşayan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kar, Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde de etkisini gösterdi.

Birgi Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Günaydın, AA muhabirine, bölgede bu mevsim kar yağışının ender görüldüğünü dile getirdi.

Birgi'nin karla güzel görüntüler oluşturduğunu kaydeden Günaydın, "Herkesi böyle bir heyecanı yaşamaları için tarihi Birgi'ye bekliyoruz." dedi.

Birgi'ye arkadaşlarıyla kar keyfini yaşamak için geldiklerini ifade eden Simay İlhan ise "Burada ilk defa bu kadar büyük çapta kar yağışı olduğunu duyunca hemen geldik. Arkadaşlarla birlikte kar topu oynadık. Ayrıca karla birlikte eşsiz kartpostallık manzaralar var." diye konuştu.

Seray Akgün de arkadaşlarıyla kar topu oynadıklarını ifade ederek, çok eğlendiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'in Ödemiş ilçesinde ender görülen kar, bölgedekilere keyifli anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:13:09. #1.14#
title