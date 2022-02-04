İzmir'in nüfusu 31 bin 95 kişi arttı

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklanırken, İzmir'in nüfusu da 31 bin 95 kişi artarak 4 milyon 425 bin 789 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olurken, toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

En kalabalık iller sıralamasında 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3. sırada yer aldı. İzmir nüfusu, 2020 yılına göre 31 bin 95 kişi artarken, nüfus artış hızı ise binde 7,1'e yükseldi.

İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,7 ile 2 milyon 199 bin 287 kişi, kadın nüfusun oranı da yüzde 50,3 ile 2 milyon 226 bin 502 kişi olarak gerçekleşti.

İzmir nüfus yoğunluğu en fazla olan 3. il

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İzmir, kilometrekareye düşen 368 kişi ile İstanbul ve Kocaeli'nin ardından nüfus yoğunluğu en yüksek olan 3. il oldu.

İzmir'de nüfusu en yüksek ilçe 517 bin 963 ile Buca olurken, Buca'yı 478 bin 788 ile Karabağlar, 452 bin 867 ile Bornova, 347 bin 23 ile Karşıyaka izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 11 bin 927 ile Karaburun oldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel