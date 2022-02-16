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İzmir'in milli hasreti bitiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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İzmir'in milli hasreti bitiyor

İZMİR, futbolda 2 yılı aşkın süre sonra milli maça ev sahipliği yapacak.

İZMİR (DHA) -

İZMİR, futbolda 2 yılı aşkın süre sonra milli maça ev sahipliği yapacak. Kadın Futbol A Milli Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda İzmir'de Sırbistan'ı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma 23 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak. Kapılarını 2 yıl önce açan Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı, ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak. Elemelerde 7 puanla 4'üncü sırada bulunan Türkiye Kadın Futbol A Milli Takımı, İzmir'de son olarak 8 Kasım 2019'da Bornova Stadı'nda Hollanda, 11 Kasım 2019'da ise Menemen İlçe Stadı'nda Ukrayna'yla karşılaşmıştı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Sırbistan, Futbol, İzmir, Milli, Spor, Haberler

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