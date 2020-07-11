İzmir'in merkezindeki susuz mahallede İZSU'ya tepki
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İzmir'in merkezindeki susuz mahallede İZSU'ya tepki

İzmir'in merkezindeki susuz mahallede İZSU'ya tepkiİZMİR'in Bornova ilçesindeki Laka Mahallesi'nde oturanlar, şebeke suyu olmadığı için dağdan gelen suyu depoda biriktirerek, kullanıyor.

11.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:35

İzmir'in merkezindeki susuz mahallede İZSU'ya tepki

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Laka Mahallesi'nde oturanlar, şebeke suyu olmadığı için dağdan gelen suyu depoda biriktirerek, kullanıyor. Yaz aylarında suyun azalmasıyla sıkıntı yaşayan mahalleli, yıllardır şebeke suyunu kendilerine ulaştırmadıklarını iddia ettikleri İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) tepki gösterdi.

Bornova ilçesi sınırlarında bulunan Laka Mahallesi'nin sakinleri, haziran ayından bu yana susuzluk çektiklerini belirtti. Mahallenin üst kesimlerinde kalan evlere, iddiaya göre, yıllardır şebeke suyu verilmezken, mahalleli de dağdan gelen suyu depoda biriktirip, kullanmaya başladı. Ancak havalar ısınınca dağdan gelen suyun debisinin azalmasıyla mahallede susuzluk baş gösterdi. Evlerdeki musluklara günün yarısında su gelmediğini belirten mahalleli, suları akan komşularından su taşıdıklarını, besledikleri hayvanlarının da susuzluk nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Konuyla ilgili İZSU'ya defalarca müracaatta bulunduklarını belirten Kamil Akbulut (50), "Saat 15.00'ten sonra musluklarımızda sularımız akmıyor. Susuzluk sadece bizi etkilemiyor. Hayvancılık uğraştığımız için onlar da susuz kalıyor. Mahallenin alt tarafına su gelirken, biraz yüksekte kalan evlere şehir şebekesinden su basılmıyor. Su gelmediği için biz de dağdan gelen suyu kullanıyoruz ancak o da yeterli gelmiyor. İZSU'ya defalarca şikayette ve başvuruda bulunduk fakat hiçbir şey yapmadılar. Şehre yalnızca 1,5 kilometre uzaklıktayız. Neden bunu yaşıyoruz? İlkel yöntemlerle su ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Gün boyunca suyun toplanmasını bekliyoruz. Onun toplanması da geceyi buluyor. Kalkıp su depolayıp İzmir'in göbeğinde bu çileyi çekiyoruz. Sesimizi duysunlar" diye konuştu.

'ŞEHRİN 5 DAKİKA UZAĞINDAYIZ, SUYUMUZ GELMİYOR'

Su mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirten Ali Aclan Karatepe (58) ise "Son 2 yıldır mahallemizde haziran ayından itibaren su sıkıntısı yaşıyoruz. Konuyu defalarca İZSU'ya bildirmemize rağmen bizi hiç dikkate almadılar. Geceleri su biriktirip hayvanlarımızı suluyoruz. Geçen yıl şofben ve çamaşır makinem suyun şiddetinin dengesizliği yüzünden yandı. Susuzluğun yanı sıra maddi olarak da külfet yaşıyoruz. Şehrin 5 dakika uzağındayız ve suyumuz gelmiyor. Neden bize de diğer vatandaşlara giden hizmet gelmiyor? Bizim mağduriyetimizi gidersinler. İZSU sesimizi duysun artık" dedi.

'SAATLERİMİZİ AYARLAYIP SU DOLDURMAK İÇİN UYANIYORUZ'

Suyu depolamak için alarm kurduklarını belirten Musa Karabaş (65), "Gece saat 1'de çeşmeden çok az su geliyor ve 05.30'da kesiliyor. Ben de bu yüzden evime depo koydum ve suyu biriktirmeye çalışıyorum. Akşamları saatlerimizi ayarlayıp su doldurmak için uyanıyoruz. Depoya doldurduğumuz su da kokuyor ancak yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Çamaşır ve bulaşık yıkayamadıklarını söyleyen Birgül Karatepe (35) de "Sular saat 10.00 gibi gidip 24.00'te geliyor. Böyle olunca çamaşır ve bulaşık yıkayamıyoruz, banyo yapamıyoruz. Suyun gelmesini bekliyoruz ama gelmiyor. Hiçbir işimizi yapamıyoruz. Bu sıcak günlerde duş bile alamıyoruz. Gece suyun gelmesini bekleyip çamaşırları yıkayıp yatıyorum" dedi.

Pandemi sürecinde hijyenin önemine vurgu yapan Zeliha Özcan (40) ise "Kişisel temizliklerimizi yapamıyoruz. Çamaşır makinesini 'Acaba bozulacak mı?' korkusuyla çalıştırıyorum. Gece 03.00'a kadar çamaşır yıkıyoruz. Bulaşıkları da mecburen elimizde yıkıyoruz. Hele bu pandemi döneminde temizliğimizi yapamıyoruz. Bir kova suyla ne kadar temizlik yapabilirsiniz?" dedi.

İzmir'in merkezindeki susuz mahallede İZSU'ya tepki

Kaynak: DHA

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