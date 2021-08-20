Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
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Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İZMİR - İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Urla ilçesindeki yangın, ilçeye bağlı Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

Diğer yangın ise Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Buradaki alevlere de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 13 arazöz ve 3 şu tankeri ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangınların yerleşim yerlerinden uzak olduğu bildirildi.

Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haber... İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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