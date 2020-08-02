İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve genişleyen orman yangını nedeniyle bir site tedbir amaçlı boşaltıldı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
02.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:16

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve genişleyen orman yangını nedeniyle bir site tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.

Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durduğu yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle Ahmetbeyli Mahallesi'nin güneyine doğru ilerlediği gözlenen yangın, yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başladı.

Menderes Kaymakamlığı, bölgede bulunan bir sitenin tahliyesine karar verdi.

Özdere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mahmut Çimen, AA muhabirine, bölgede bulunan 70 hanelik Koru Sitesinin tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandığını söyledi.

Yangının Kuşadası-Seferihisar yolunun 200 metre yakınına kadar geldiğini belirten Çimen, "Ege Bölgesi'nin birçok noktasından yangın söndürme ekipleri geldi. Bölgede yoğun duman var. Yangın Çile'den 2 saat içinde geldi. Bölgede çok sert bir poyraz var. Bizim bile burada durmamız tehlikeli. Vatandaşları boşaltıyoruz." dedi.

Jandarma ekipleri, site içinde yaptıkları anonslarla vatandaşların evleri boşaltmasını istedi.

Yol sivil araçlara kapandı

Öte yandan Ahmetbeyli-Özdere kara yolu da yangına müdahale eden araçların rahat geçişinin sağlanması için sivil araçların ulaşımına kapatıldı.

Yangının çıktığı Çile Mahallesi sakinleri de bahçelerine yaklaşan alevleri söndürmek için hortumlar ve kovalarla müdahalede bulundu.

Mahallede sakinlerinden 76 yaşındaki Hayrettin Sertyay, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Önceki yıllarda mahallelerinde böyle bir yangının olmadığını belirten Sertyay, "Evimiz az kalsın yanacaktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor." dedi.

Sertyay'ın eşi 70 yaşındaki Fatma Sertyay ise açıklama yaparken göz yaşlarına hakim olamadı.

Mahallelerinde 100 hanenin bulunduğunu anlatan Sertyay, "Çile mahvoldu. Yangın bizim evimize kadar geldi. İlk anlarda burada kimse yoktu. Tüm mahalle sakinleri sağa sola koştuk. Bereket ki uçaklar geldi. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Mahallede hobi bahçesi bulunan 65 yaşındaki Sabriye Yılmaz da sabah saatlerinde eşiyle bahçelerini sulamaya geldiklerini, ardından denize girmek için mahalleden ayrıldıklarını ifade etti.

Yangının çıktığını öğrenince geri döndüklerini dile getiren Yılmaz, "Görevliler otomobille geçmemize izin vermedi. Eşim de yürüyerek gitti. Yangın devam ediyor. Çok üzgünüz. Bunca ağaca yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Yaşam
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Magazin
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Magazin
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı
Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu
Magazin Pelin Akil Gupse Özay Ebru Şallı Cate Blanchett
Spor Jose Sosa Okan Buruk Fatih Terim Mehmet Topal Nihat Özdemir
Daha Fazla Bakan Sivas Bayram Antalya
Şu an buradasınız: İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 22:15:59. #1.14#
title