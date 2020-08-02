İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
02.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:19

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz ile 7 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangında rüzgarın yönü nedeniyle yerleşim alanlarıyla ilgili henüz bir risk bulunmadığı belirtildi.

Yol sivil araçlara kapandı

Yangının yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşı önlem alan jandarma ekipleri, yangın sahasına müdahale araçlarının rahat şekilde ulaşabilmesi için Menderes - Ahmetbeyli kara yolunu sivil araçların ulaşımına kapattı.

Bölge sakinleri de bahçelerine yaklaşan alevleri söndürmek için hortumlar ve kovalarla müdahalede bulunuyor.

Yangının köyün batı kısmında bulunan ormanlık alana doğru ilerlediği gözleniyor.

"Evimiz az kalsın yanacaktı"

Mahallede sakinlerinden 76 yaşındaki Hayrettin Sertyay, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Önceki yıllarda mahallelerinde böyle bir yangının olmadığını belirten Sertyay, "Evimiz az kalsın yanacaktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor." dedi.

Sertyay'ın eşi 70 yaşındaki Fatma Sertyay ise açıklama yaparken göz yaşlarına hakim olamadı.

Mahallelerinde 100 hanenin bulunduğunu anlatan Sertyay, "Çile mahvoldu. Yangın bizim evimize kadar geldi. İlk anlarda burada kimse yoktu. Tüm mahalle sakinleri sağa sola koştuk. Bereket ki uçaklar geldi. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Mahallede hobi bahçesi bulunan 65 yaşındaki Sabriye Yılmaz da sabah saatlerinde eşiyle bahçelerini sulamaya geldiklerini, ardından denize girmek için mahalleden ayrıldıklarını ifade etti.

Yangının çıktığını öğrenince geri döndüklerini dile getiren Yılmaz, "Görevliler otomobille geçmemize izin vermedi. Eşim de yürüyerek gitti. Yangın devam ediyor. Çok üzgünüz. Bunca ağaca yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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