İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını sebebiyle bir site daha boşaltıldı İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir site daha tedbir amaçlı boşaltıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir site daha tedbir amaçlı boşaltıldı. İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başlamıştı. Alevlerin bölgedeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne yaklaşması sebebiyle burada bulunan Gözlem sitesindeki evler tahliye edildi. Bölgedeki bir site daha yangının genişlemesi nedeniyle boşaltılmıştı. Kaynak: AA