İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
01.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:54
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
Bu arada yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA