İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
01.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:25
Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA