İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere...
14.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:43
İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.
İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı