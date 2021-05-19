İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.