İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
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İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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