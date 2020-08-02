İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde orman yangını -2 İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde orman yangınıİZMİR'in menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde orman yangını

İZMİR'in menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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İZMİR (DHA)

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Kaynak: DHA