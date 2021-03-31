İzmir'in maskotu maskeli keçi
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İzmir'in maskotu maskeli keçi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'in maskotu maskeli keçi

İzmirli acil tıp teknisyeni Uğur Gülbaşaran, annesi ölen keçi Gülizar'ı sahiplendi.

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İzmirli acil tıp teknisyeni Uğur Gülbaşaran, annesi ölen keçi Gülizar'ı sahiplendi. 3 aylık keçiyi evinde besleyen Gülbaşaran, Gülizar'la birlikte işe de gidiyor. Gülizar çevresinin maskotu olurken, keçisinin adına sosyal medya hesabı açan Gülbaşaran, korona virüs nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla Gülizar'a maske de takıyor.

İzmir Bornova'da henüz 3 aylık olan keçi Gülizar, korona virüs döneminde takılan maskesi ve tatlılığıyla dikkat çekiyor. Gülizar'ı annesi doğumda öldüğü için sahiplenen acil tıp teknisyeni Uğur Gülbaşaran, keçisini gittiği her yere götürüyor. Gülizar'ı evinde besleyen Gülbaşaran, işyerine de keçisiyle gidiyor. Kısa sürede çevresinin maskotu olan sevimli keçi adına gülizarhanim35 adıyla sosyal medya hesabı da bulunuyor. Gülizar'ı şehir merkezinde görmeleri sebebiyle şaşıran vatandaşlar da keçiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Keçi Gülizar, sahibi çalıştığı sırada çevredeki esnaf ve iş arkadaşlarının refakatinde mesaisini doldurup evinin yolunu tutuyor.

"Kızımız gibi oldu"

Kız kardeşi olmadığı için keçisini kız kardeşi gibi gördüğünü kaydeden Uğur Gülbaşaran, "Annesi doğumda öldükten sonra biz sahiplendik. Diğer keçiler onu dışlamıştı. Kız kardeşim yok, Gülizar bana kardeş oldu. Ailem ilk başta evde keçi besleme fikrini garip buldu ama sonra onlar benden daha çok alıştı. Evdeki bütün neşemizin kaynağı oldu. Bizim kızımız gibi oldu. Evde altını bağlıyoruz, ayağına patik geçiriyoruz. Dışarıya çıktığımızda da yüzüne maske takıyoruz. Bizimle beraber uyuyup bizimle beraber uyanıyor. Aşırı derecede inadı ve yaramazlığı var ama biz yine de memnunuz. Maskeyi de insanlara örnek olsun diye taktım" dedi.

İşe birlikte gidiyorlar

Gülizar'ı gittiği her yere götürdüğünü söyleyen Gülbaşaran, "Alışverişe de beraber gidiyoruz. Ben olmayınca arkamdan me'liyor. Bu yüzden çalıştığım hastaneye de götürüyorum. İş arkadaşlarım da onu çok seviyor. İşyerindekilerin de ilgi odağı oldu. Onu sürekli görmek istiyorlar" diye konuştu.

Çevresinin ilgi odağı

Rengi ve küçük olması sebebiyle keçinin çok dikkat çektiğini belirten Gülbaşaran, şöyle konuştu: "İnsanlar görünce fotoğraf çektiriyor. İlk kez şehirde keçi gördüklerini söylüyorlar. Şu anda onu keçi sütü ile besliyoruz. Sütten kesilmeye ve otlanmaya başladı. Evimin bulunduğu yerde bahçemiz de var ama iyice büyüdükten sonra onu Kemalpaşa ilçesindeki çiftliğimize götürmeyi düşünüyorum" dedi. Gülbaşaran, Gülizar'ın ölen annesinin isminin de Gülizar olduğunu ve bu sebeple adını Gülizar koyduklarını ifade etti. - İZMİR

İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi
İzmir'in maskotu maskeli keçi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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