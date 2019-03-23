İzmir'in Lezzet Simgesi Boyoz Artık Daha Çeşitli-1

İzmir'in lezzet simgesi Boyoz artık daha çeşitli

İzmir'in meşhur lezzetlerinden ve coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alan boyoz, artık geleneksel tadı dışında çok sayıda çeşide de sahip oldu.

İzmir boyozu artık farklı lezzetlerde de üretiliyor. İzmirli girişimcilerden Özer Ergin, genellikle sade olarak bilinen boyozu, peynirli, ıspanaklı, zeytinli, çörek otlu, közlenmiş patlıcanlı çeşitleriyle de müşterilerinin beğenisine sunmaya başladı. Ayrıca boyoza tatlıyı da katıp bambaşka lezzetler elde eden Ergin, tatlılarda da çikolatalı, haşhaşlı ve tahinli seçeneklerini sundu. Boyoz çeşidinin artmasıyla blrikte de özellikle sabah saatlerinde ve hafta sonu İzmirliiler, boyozon çeşitlerini tatmak için Ergin'in dükkanına akın ediyor.

"DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Boyuzu daha fazla çeşitle sunmayı istediklerini belirten işletmeci Özer Ergin, "Bunu daha farklı sebzelerle çeşitlendireceğiz. Boyoz İzmirle özdeşleşmiş bir ürün. Bunu dünya çapında tanınır hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Boyozu dünya çapında bir marka haline getirmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA