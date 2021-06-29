?İzmir'in Lezzet Değerleri Gastroshow'da
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?İzmir'in Lezzet Değerleri Gastroshow'da

?İzmir'in Lezzet Değerleri Gastroshow'da
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsoru olduğu GastroShow'da, İzmir'e has lezzetler ve kent mutfağının zenginlikleri vitrine çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsoru olduğu GastroShow'da, İzmir'e has lezzetler ve kent mutfağının zenginlikleri vitrine çıktı. İzmirli Şef Ahmet Güzelyağdöken'in sunumuyla düzenlenen yemekte Başkan Tunç Soyer, "Olağanüstü bir cennet İzmir. Biz ne yazık ki hala derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık gibiyiz. Ama keşfettikçe, içinde yaşadıkça, tattıkça, kokusunu aldıkça, rengini gördükçe biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var. Daha çok çalışacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda tarımı, üreticiyi desteklemenin yanında kente ait değerleri de ön plana çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür Merkezi'nde yapılan GastroShow'un yıldızı olmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen yemekte; müzisyenler, gazeteciler, yazarlar, yönetmenler, araştırmacılar, şefler ve alanında uzman isimler bir araya geldi. İzmirli Şef Ahmet Güzelyağdöken'in sunumuyla kente dair önemli lezzetler davetlilere sunuldu.

Yapacak daha çok işimiz var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gördüğünüz görseller aslında ne kadar büyük bir mucizenin içinde yaşadığımızı bize hatırlatıyor. 55 yılımı İzmir'de geçirdim ve her gün bu şehre bir kere daha şaşarak, bir kere daha aşık olarak yaşadım. Olağanüstü bir cennet İzmir. Biz ne yazık ki hala derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık gibiyiz. Ama keşfettikçe, içinde yaşadıkça, tattıkça, kokusunu aldıkça, rengini gördükçe biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var. Daha çok çalışacağız, bugün Ahmet Güzelyağdöken'in inanılmaz lezzetleriyle mucizenin bir tadımını size yaptıracağız. İzmir'in bir dünya kenti olarak, mucizevi bir kent olarak tanınmasında, bilinmesinde, biraz daha fazla fark edilmesinde sizlerin de katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

Menüde neler vardı?

İzmirli Şef Ahmet Güzelyağdöken'in sunumuyla gerçekleşen yemekte kırma zeytin, zeytinyağlı can erik, deniz fasulyesi, deniz börülcesi, kaya koruğu üçlemesi, Urla bebek sakız enginarı, kabak çiçeği dolması, kese yoğurdu, çingene salatası, ayvalı mini enginar, bamya turşusu, mini kalamar dolma, mavi kuyruk karides, sütlü balık, gambilya favası, fırında kuru incir tatlısı ile tulum peyniri servis edildi.

Kaynak: Habermetre

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