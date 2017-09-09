İzmir'in Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü Etkinlikleri - Türk Yıldızları Gösterisi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Sabah saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı resmi törenle başlayan kutlamalar, akşam atlı süvari birliklerinin, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşü ve Türk Yıldızları'nın gösterisi ile devam etti.



- Türk Yıldızları ilgiyle izlendi



Türk Yıldızları ekibi, kentin düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları çerçevesinde gösteri yaptı.



İzmirliler, ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu'nda toplanıp, Türk Yıldızları'nın gösterisini ilgiyle izledi.



Gösteriyi cep telefonlarına kaydeden izleyiciler, yaklaşık 30 dakika süren gösteri boyunca uçakların zorlu akrobatik hareketlerini alkışlarla destekledi.



Çok sayıda İzmirli de gösteriyi, ev ve iş yerlerinden takip etti.



Kutlamalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başında yer aldığı fener alayının ardından Gündoğdu Meydanı'ndaki havai fişek gösterisi ile Gülşen ve Murat Dalkılıç'ın konserleriyle sürecek.