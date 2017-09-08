İzmir'in Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kapsamında bisiklet turu düzenlendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 100'den fazla bisikletçi Konak Meydanında bir araya geldi.



Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte bazı vatandaşların bisikletlerini çiçeklerle süslediği görüldü.



Tarihi Konak Saat Kulesi önünden hareket eden grup, polis eskortu eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na kadar pedal çevirdi.