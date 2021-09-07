İzmir'in kurtuluşu havacılık gösterileriyle kutlanacak
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İzmir'in kurtuluşu havacılık gösterileriyle kutlanacak

İzmir'in kurtuluşu havacılık gösterileriyle kutlanacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında havacılık gösterisi gerçekleştirilecek.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında havacılık gösterisi gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Havacılık Gösterileri "İzmir Airshow", 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen ekinlikte, 12 farklı hava gösteri ekibi ve 50'nin üzerinde hava aracı ve pilotların katılımıyla uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında farkındalık yaratmak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay konularında araştırma yapmaya özendirmeyi amaçlanıyor.

Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma, Hürkuş, Gyrocopter, İzmir Havacılık Kulübü, Ege Havacılık Kulübü ve birçok sivil ve askeri aracın yer alacağı hava şovları 9 Eylül günü 16.00 - 20.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
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