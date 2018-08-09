İzmir'in Kiraz İlçesinde 11,7 Mw'lık Sakura Güneş Santrali Kuruluyor

Türkiye'nin güneş enerjisindeki yüksek potansiyelini değerlendirmek amacıyla Panasonic ile Yılsan Yatırım Holding tarafından İzmir'in Kiraz ilçesinde 'Sakura GES Projesi' başlatıldı.

Finansmanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından (TSKB) sağlanan 15 milyon euroluk bir yatırımla, 211 hektarlık bir alanda gerçekleştirilen proje, 11.7 megavat enerji kapasitesiyle Türkiye'nin enerji ihtiyacına büyük katkı sağlayacak.

Yılsan Yatırım Holding Genel Müdürü Volkan Öztürk, "Türkiye'nin güneş enerjisi alanında potansiyeli çok yüksek. Dev Japon şirketi Panasonic, bu teknolojide lider ve öncü konumda. Biz de şirket olarak her yenilenebilir enerji yatırımımızda sektörün liderleriyle işbirliği geliştiriyoruz. Santrallerimizi doğa dostu bir şirket olarak gold standartlarında, hem bölge halkını hem de çevreyi de dikkate alarak tasarlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız sürecek" dedi. Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Tatsuya Kumazawa "Benzersiz panel teknolojimiz HIT, aynı birim alanı referans olarak alınarak geleneksel panel teknolojileriyle kıyaslandığında yüzde 27-32 oranında daha fazla enerji üretiyor" diye konuştu.