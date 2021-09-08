Son Dakika | Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı (2)
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Son Dakika | Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı (2)

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Son Dakika | Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Son Dakika | Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Son Dakika | Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Son Dakika | Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Son Dakika | Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Son Dakika | Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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