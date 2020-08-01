İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA