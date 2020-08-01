İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
01.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:04
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA