İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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