İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti

İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Spor kenti İzmir" hedefi doğrultusunda İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen kentin ilk duatlonu tamamlandı. Koşu-bisiklet- koşu şeklinde yapılan organizasyona 500'ün üzerinde atlet katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Triatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği 2 günlük Duatlon İzmir Türkiye Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda erkekler elit kategorisinde Arda Tepe, gençlerde Taha Eren Coşgun, genç A'da Emir Aracı, genç B'de Taha Eren Coşgun, yıldızlarda Arda Aracı, paratriatlette Uğurcan Özer, paratriatlet PTVİ2'de Halil İbrahim Arslan, paratriatlet PTVİ3'te Utkuhan Baydar, paratriatlet PTS4'de Tahir Erdemir, paratriatlet PTS5'de Uğurcan Özer, M3'te Eren Moray, M3 A'da Eren Moray, M3 B'de Yağız Sarıkaya rakiplerinden önce finiş çizgisini ön sırada geçmeyi başardı.

Kadınlar elit kategorisinde Esra Gökcek, gençlerde ve genç A'da Selinay Tuğçe, genç B'de Nehir Sümer, yıldızlarda Irmak Şereflioğlu, paratriatlette ve paratriatlet PTS5'de Miray Ulaş, M3'te ve M3 B'de Ecrin Çınar, M3 A'da ise Delfin Eylül Avcı şampiyon olup birincilik kürsüsüne çıktı.