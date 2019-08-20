İzmir'in ilçelerinde yangınlar üçüncü gününde sürüyor, Pakdemirli: Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor

20.08.2019 15:18

İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangını sürüyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için 19 helikopterle, yerde 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personel görev yapıyor.