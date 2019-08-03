İzmir'in iki ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU'nun Buca ilçesinin su dağıtım sisteminde kullanılan pompa istasyonunda meydana gelen arızanın tamir edileceği ve döşenen iletim hattının bağlantısının yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 6 Ağustos Salı günü saat 10.00 ile 22.00 arasında Buca'nın Aydoğdu, Gaziler, Murathan, Cumhuriyet, Çağdaş, Karanfil, İzkent, Şirinkapı, Yaylacık, Menderes, Çamlık, Ufuk, Dicle, Yiğitler, Laleli, Barış ile Konak'ın İsmetpaşa ve Mehtap mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA