İzmir'in iki ilçesinde orman ve makilik yangını (2)
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YANGINLAR KONTROL ALTINDAİzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını, Urla ilçesinde de makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İZMİR (DHA) - YANGINLAR KONTROL ALTINDA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını, Urla ilçesinde de makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.Fırat AKAY/İZMİR,
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