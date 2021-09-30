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İzmir'in iki ilçesinde orman ve makilik yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İzmir'in iki ilçesinde orman ve makilik yangını (2)

YANGINLAR KONTROL ALTINDAİzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını, Urla ilçesinde de makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR (DHA) - YANGINLAR KONTROL ALTINDA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını, Urla ilçesinde de makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.Fırat AKAY/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'in iki ilçesinde orman ve makilik yangını (2) - Haberler
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