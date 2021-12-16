İzmir'in iki ilçesinde jandarmadan terör operasyonu; 3 gözaltı - Haberler
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İzmir'in iki ilçesinde jandarmadan terör operasyonu; 3 gözaltı

İzmir'in iki ilçesinde jandarmadan terör operasyonu; 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çiğli ve Menemen ilçelerinde 1'i FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan, 2'si de Suriye'de terör örgütü PKK adına silahlı faaliyette bulunup Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 3 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çiğli ve Menemen ilçelerinde 1'i FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan, 2'si de Suriye'de terör örgütü PKK adına silahlı faaliyette bulunup Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 3 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık'ta Çiğli ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonda, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan T.Ö.'yü gözaltına alındı. T.Ö., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, dün de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Suriye'de PKK adına silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan sınırı geçtiği tespit edilen M.Y. ve G.H., Menemen ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İzmir'in iki ilçesinde jandarmadan terör operasyonu; 3 gözaltı

İzmir'in iki ilçesinde jandarmadan terör operasyonu; 3 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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